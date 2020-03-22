Єрмак напередодні карантину купив Mercedes за 3 мільйони

Глава офісу президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тис. 776 грн.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску) він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Єрмак також витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Згідно з його декларацією, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.

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