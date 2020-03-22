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Єрмак напередодні карантину купив Mercedes за 3 мільйони

Неділя, 22 березня 2020, 00:27
Єрмак напередодні карантину купив Mercedes за 3 мільйони

Глава офісу президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тис. 776 грн.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску) він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Єрмак також витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Згідно з його декларацією, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.

 

Знати більше:

"Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"  

Що передувало:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин.

  • 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій Єрмаккарантин
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