Єрмак напередодні карантину купив Mercedes за 3 мільйони

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Неділя, 22 березня 2020, 01:27

Глава офісу президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тис. 776 грн.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску) він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Згідно з його декларацією, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.

 

Знати більше:

"Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"  

Що передувало:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин.

  • 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.

Теми: Андрій Єрмак карантин


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