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Єрмак показав свої активи

Неділя, 16 лютого 2020, 07:59
Єрмак показав свої активи

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. 

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Деталі: У власності Єрмака - квартира площею 107,8 кв.м, придбана у листопаді 2005 року, автомобіль Тoyota Camry 2015 року випуску, яким він володіє  з 2015 року та низка корпотративних прав. 

Серед задекларованих доходів Єрмака у 2019 р. - 151 тис. грн - дохід від підприємницької діяльності, 10 672 грн зарплати у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де він є директором, там же - зарплата за сумісництвом у сумі 49 317 грн, 42 570 грн зарплати за основним місцем роботи в АО "Міжнародна правнича компанія", гонорари у сумі 1300 грн у "Медійній група європейського партнерства", 1000 грн - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. 

На Єрмака оформлено кредит в "Альфа-Банку" на 1 262 500 грн, має готівкові кошти у сумі 347 тис. доларів, 50 тис. євро, 26 803 і 609 грн - на банківських рахунках в "OTP Банку" та Кредобанку.   Окрім того Єрмак позичив третім особам 1 380 660 грн, а заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" за двома договорами становить 3 334 218 та 4,98 млн грн.

Єрмак володіє 3 державними цінними паперами номінальною вартістю 1000 грн. та є власником частин корпоративних прав у 9 компаніях: 100% у ТОВ "ЕР ПІ АЙ", 99% - у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп", по 50% - у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", "Міжнародна фармацевтична група" та "Інтерпромфінанс-Безпека", 10% - у ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна".  60% прав Єрмаку належить в Адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", 33,33% - у ТОВ "АМА ВІЖН", 0,01% - у ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджис". 

Глава ОПУ є кінцевим власником усіх зазначених компаній, окрім того є бенефеціаром Міжнародної асоціації "Україно-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", ТОВ "М.Є.П." та ТОВ "Українсько-грузинська медійна компанія". 

Є членом низки громадських організацій та об’єднань: Українська кіноакадемія, "Наша гордість", "Відчуй", "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", "Міжнародна асоціація Україно-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування" та Національна асоціація адвокатів України. 

Декларацію подано ввечері 14 лютого. 

Знати більше:

"Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"  

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Що передувало:

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакдеклараціїОфіс президента
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