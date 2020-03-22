За три дні на COVID-19 захворіли 100 000 людей

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Неділя, 22 березня 2020, 03:50

Число тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 304 544 людей у всьому світі.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 12 974 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 91 681 людей одужали. 

Більше за все випадків зараження зафіксовано у: Китаї (81 321), Італії (53 578), Ірані (20610), Іспанії (25 374) та Німеччині (22 213).

У Франції – 14 308 випадків, у США – 25 493, у Швейцарії – 6 575, у Великій Британії – 5067, у Нідерландах – 3640, у Норвегії – 2118, у Швеції – 1763, в Данії – 1420, у Японії – 1007.

У Росії таких випадків 306, у Туреччині – 670, у Білорусі – 76, в Україні – 47 (три випадки летальних).

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в Італії (4825), у Китаї (3139)

В Ірані зафіксовано 1556 жертв коронавірусу, в Іспанії – 1375, у Франції – 562, у Великій Британії – 233 випадок, в американському штаті Вашингтон – 94 померлих.

Ті країни й території, які першими зіткнулися з новим коронавірусом, лідирують у переліку за числом тих, хто одужав: китайська провінція Хубей – 58 946, Іран – 7625.

В Італії, яка стала епіцентром хвороби в Європі, одужали поки 6072 особи.

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Нагадаємо:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус


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