Городской голова Киева Виталий Кличко допускает ужесточение мер карантина, если количество больных из-за коронавируса будет расти.

Источник: выступление Кличко в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Не исключаю, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом будут увеличиваться, то мы будем уже вводить более жесткие меры в отношение передвижения города.

Сегодня я получил рекомендации из города Уханя. Уже на протяжении 2 дней ни одного нового случая заражения коронавирусом в Китае нет. Они уже, если можно говорить, справились с этим вызовом.

Очень интересные рекомендации (из Уханя – УП), я изучаю эти рекомендации. И в соответсвии того протокола, который мы получаем, будем дальше двигаться для того, чтобы использовать опыт Китая.

Давайте будем учиться на ошибках, которые были совершены и в Китае, и в той же Италии, и в других странах. Для того, чтобы эти ошибки не повторять".

Детали: Кличко сказал, что нужно "не проспать момент, который проспали европейцы", в частности, в Италии и Испании.

Мер Киева заверил, что власть делает все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

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Предыстория:

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зарегистрировано 41 случай заболевания Covid-19, три из них – летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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