Кличко: Сімейні лікарі мають швидкі тести на коронавірус
Міська влада столиці забезпечила сімейних лікарів і службу невідкладної допомоги швидкими тестами на коронавірус.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 20 березня
Пряма мова: "Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. І вони – за медичними показниками – зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів на дому.
Це може допомогти оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно їхати до лікарні. А тільки зв’язатися потрібно зі своїм сімейним лікарем".
Деталі: За словами Кличка, на сьогодні у столиці на коронавірус протестували 291 киянина.
Мер наголосив, що наразі Київ і Україна мають виграти час, щоб якнайменше людей захворіло, щоб учені встигли винайти вакцину.
Він закликав столичних жителів залишатися вдома і не сприймати карантин як канікули чи відпуску, коли можна вільно гуляти містом і водити дітей на дитмайданчики.
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Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
- Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.