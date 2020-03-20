Кличко: Сімейні лікарі мають швидкі тести на коронавірус

Міська влада столиці забезпечила сімейних лікарів і службу невідкладної допомоги швидкими тестами на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 20 березня

Пряма мова: "Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. І вони – за медичними показниками – зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів на дому.

Це може допомогти оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно їхати до лікарні. А тільки зв’язатися потрібно зі своїм сімейним лікарем".

Деталі: За словами Кличка, на сьогодні у столиці на коронавірус протестували 291 киянина.

Мер наголосив, що наразі Київ і Україна мають виграти час, щоб якнайменше людей захворіло, щоб учені встигли винайти вакцину.

Він закликав столичних жителів залишатися вдома і не сприймати карантин як канікули чи відпуску, коли можна вільно гуляти містом і водити дітей на дитмайданчики.

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