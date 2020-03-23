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В Украине из Китая прибыли 250 000 экспресс-тестов на коронавирус

Понедельник, 23 марта 2020, 01:19
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.

Источник: Офиса президента в Facebook

Детали: Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

 ОП

Дословно: "Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов".

Что предшествовало: 

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что до конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет доставлена во все области Украины.
  • 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит еще один самолет.
  • 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитайМинздравЗеленский
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