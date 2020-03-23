Губернатор Кучер поговорив з Ярославським: Емоції вщухли, а осад залишився

Губернатор Харківської області Олексій Кучер поговорив з бізнесменом Олександром Ярославським, який раніше критикував губернатора, і видалив пост про олігарха зі своєї сторінки Facebook.

Джерело: Facebook-сторінка Кучера

Дослівно: "Друзі, довго думав над останніми подіями. Емоції вщухли, а осад залишився.

Вчора поговорили з Олександром Ярославським. Пост видалив. Зараз не час для емоцій.

Олександр вже виділив на боротьбу з COVID-19 особисті гроші і готовий допомагати харків'янам далі".

Що було раніше: 20 березня мер Харкова Геннадій Кернес розкритикував губернатора Харківської області Олексія Кучера і обізвав його міллю, я себе разом з бізнесменом Олександром Ярославським - танком.

У відповідь Кучер написав, що "Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив".

Кучер заявив, що у нього з Ярославським відбулася розмова, де бізнесмен нібито прямо радив губернатору, як витрачати бюджетні гроші.

Губернатор нібито від порад відмовився і після цього на нього посипалися образи.

Також Кучер запевняв, що Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата на поставках медобладнання.

16 березня президент Володимир Зеленський зібрав в Офісі президента олігархів та бізнесменів. За словами президента, він зібрав олігархів та бізнес з єдиною метою – зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом.

Учасник зустрічі розповів УП, що президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи й, відповідно, ресурси і людей. Таким чином, Ярославський взяв кураторство над Харківською областю.

Ярославський, повернувшись від Зеленського, вирішив створити паралельний кризовий штаб, хоч у губернатора уже був один.

Один із харківських депутатів розповів, що "Ярославський приїхав з Києва і почав всім розказувати, що в нього доручення від президента, і він тут найголовніший тепер. Разом з Кернесом".

Згодом Кучер ув'язався в публічну перепалку з Ярославським-Кернесом, в ході якої процитував байку Крилова "Собача дружба".

Ярославський сприйняв це як особисту образу, мовляв, його назвали "собакою".

Після образи бізнесмена губернатор-"слуга" отримав наганяй від Банкової за те, що свариться з "поважними людьми".

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