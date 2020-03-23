Губернатор Кучер утряс все обиды с Ярославским: Эмоции стихли, а осадок остался

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер поговорил с бизнесменом Александром Ярославским, который ранее критиковал губернатора, и удалил пост об олигархе со своей страницы Facebook.

Источник: Facebook-страница Кучера

Дословно: "Друзья, долго думал над последними событиями. Эмоции стихли, а осадок остался.

Вчера поговорили с Александром Ярославским. Пост удалил. Сейчас не время для эмоций.

Александр уже выделил на борьбу с COVID-19 личные деньги и готов помогать харьковчанам далее".

Что было раньше: 20 марта мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.

В ответ Кучер написал, что "Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил".

Кучер заявил, что у него с Ярославским состоялся разговор, где бизнесмен якобы прямо советовал губернатору, как тратить бюджетные деньги.

Губернатор якобы от советов отказался и после этого на него посыпались оскорбления.

Также Кучер уверял, что Ярославский решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования.

16 марта президент Владимир Зеленский собрал в Офисе президента олигархов и бизнесменов, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

Участник встречи рассказал УП, что президент попросил не только финансовой помощи, но и чтобы каждый из присутствующих взял на себя кураторство над отдельной областью, где имеет активы и, соответственно, ресурсы и людей. Таким образом, Ярославский взял кураторство над Харьковской областью.

Ярославский, вернувшись от Зеленского, решил создать параллельный кризисный штаб, хоть у губернатора уже был один.

Один из харьковских депутатов рассказал, что "Ярославский приехал из Киева и начал всем рассказывать, что у него поручение от президента, и он тут самый главный сейчас. Вместе с Кернесом".

Впоследствии Кучер ввязался в публичную перепалку с Ярославским-Кернесом, в ходе которой процитировал басню Крылова "Собачья дружба".

Ярославский воспринял это как личное оскорбление, мол, его назвали "собакой".

После оскорбления бизнесмена губернатор-"слуга" получил нагоняй от Банковой за то, что ссорится с "уважаемыми людьми".

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