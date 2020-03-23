Зеленський щодня проводить дві екстрені зустрічі щодо коронавірусу

Президент Володимир Зеленський має дві обов'язкові щоденні зустрічі – віртуальну і реальну – у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: стаття "Української правди" "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"

Дослівно: "Останній тиждень у президента Володимира Зеленського є дві обов'язкові щоденні зустрічі. Перша з них – віртуальна. Раз на день Зеленський у своєму кабінеті чи в пресцентрі Офісу записує звернення до громадян.

Друга щоденна зустріч Зеленського – реальна. Близько 11 ранку президент збирає засідання Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19".

Деталі: До цієї Ради крім Зеленського входять: глава ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, перший помічник президента Сергій Шефір, прем'єр Денис Шмигаль, міністри внутрішніх та закордонних справ Арсен Аваков і Дмитро Кулеба, глава МОЗ Ілля Ємець та головний санлікар Віктор Ляшко.

А також секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран та начальник Генштабу Руслан Хомчак, міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Пізніше до ради включили і міністерку соцполітики Марину Лазебну.

Водночас на нарадах з протидії коронавірусу, які проходять на Банковій, ніким не представлений парламент, хоча саме депутатам доведеться затверджувати введення надзвичайного стану, якщо Зеленський на це піде.

Але на зустрічах Ради часом бере участь глава СБУ Іван Баканов, відомство якого має окремі оперативні штаби в центрі та регіонах.

За словами Баканова, наразі СБУ посилила роботу з виявлення та знешкодження ботоферм, які розповсюджують інформаційні фейки про коронавірус, а також протидіє незаконному вивезенню з території України виробів медичного призначення, масок, захисних респіраторів тощо.

За словами одного з учасників зустрічей, наради Зеленського проходять у формі селектора, а не фізичних зустрічей. У президента для цього є спеціальна кімната, у прем'єра, у МВС. Якщо у декого з міністрів немає селекторних кімнат, то, наприклад, Кулеба приходить до Шмигаля в Кабмін.

Такі наради модерує Зеленський – уточнює ситуацію, контролює виконання попередніх домовленостей. Зустріч проходить не у формі звіту, а як реальна розмова, де всі озвучують проблеми, намагаються їх гуртом вирішити.

Наразі Зеленський вагається, чи вводити надзвичайний стан і просить всіх надавати додаткові дані, показати досвід інших країн, проаналізувати, що і чому робилось, що дасть нам НС, у чому він нам може заважати.

За словами співрозмовників УП, найбільш активним лобістом запровадження НС є Аваков.

Окрім великого ранкового засідання, упродовж дня може відбуватися по кілька малих селекторів неповним складом групи, якщо треба оперативно вирішити якусь специфічну задачу.

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