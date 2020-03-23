Зеленский ежедневно проводит две экстренные встречи по коронавирусу

Президент Владимир Зеленский проводит две обязательные ежедневные встречи – виртуальную и реальную – в связи с пандемией коронавируса.

Источник: статья "Украинской правды" "Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом"

Дословно: "Последнюю неделю у президента Владимира Зеленского есть две обязательных ежедневных встречи. Первая из них – виртуальная. Ежедневно Зеленский в своем кабинете или в пресс-центре Офиса записывает обращение к гражданам.

Вторая ежедневная встреча Зеленского – реальная. Около 11 утра президент собирает заседание Координационного совета по противодействию распространению COVID-19".

Детали: В этот Совета кроме Зеленского входят: глава ОПУ Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер Денис Шмыгаль, министры внутренних и иностранных дел Арсен Аваков и Дмитрий Кулеба, глава Минздрава Илья Емец и главный санврач Виктор Ляшко.

А также секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран и начальник Генштаба Руслан Хомчак, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава пограничной службы Сергей Дейнеко.

Позже в Совет включили и министра соцполитики Марину Лазебную.

В то же время на совещаниях по противодействию коронавирусу, которые проходят на Банковой, никем не представлен парламент, хотя именно депутатам придется утверждать введение чрезвычайного положения, если Зеленский на это пойдет.

Но на встречах совета иногда участвует глава СБУ Иван Баканов, ведомство которого имеет отдельные оперативные штабы в центре и регионах.

По словам Баканова, сейчас СБУ усилила работу по выявлению и обезвреживанию ботоферм, которые распространяют информационные фейки о коронавирусе, а также противодействует незаконному вывозу с территории Украины изделий медицинского назначения – масок, защитных респираторов и т.п.

По словам одного из участников встреч, совещания у Зеленского проходят в форме селектора, а не физических встреч. У президента для этого есть специальная комната, у премьера, в МВД. Если у некоторых министров нет селекторных комнат, то, например, Кулеба приходит к Шмыгалю в Кабмин.

Такие совещания модерирует Зеленский – уточняет ситуацию, контролирует выполнение предыдущих договоренностей. Встреча проходит не в форме отчета, а как реальный разговор, где все озвучивают проблемы, пытаются их вместе решить.

Сейчас Зеленский колеблется, вводить ли чрезвычайное положение и просит всех предоставлять дополнительные данные, показать опыт других стран, анализировать, что и почему делалось, что даст нам ЧП, в чем оно нам может мешать.

По словам собеседников УП, наиболее активным лоббистом введения ЧП является Аваков.

Кроме большого утреннего заседания, в течение дня может проходить по несколько малых селекторов неполным составом группы, если надо оперативно решить какую-то специфическую задачу.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: