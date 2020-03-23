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В "Голосі" кажуть, що більшість фракцій проти запровадження надзвичайного стану

Понеділок, 23 березня 2020, 12:38
В Голосі кажуть, що більшість фракцій проти запровадження надзвичайного стану

Більшість фракцій виступили категорично проти впровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

Джерело: повідомлення заступника голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, яке передав журналістам прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

Пряма мова: "Обговорювалось декілька питань:

Перше – порядок денний позачергового пленарного засідання. Зараз він ще формується.

Друге – ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість фракцій виступили категорично проти впровадження надзвичайного стану.

Третє – це формування законопроектів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат прийняття – формат засідання і формат голосування.

Позачергове засідання Ради може відбутися ще цього тижня. Порядок денний узгоджується". 

Деталі: Железняк повідомив, що засідання голів депутатських фракцій було організоване повністю онлайн. Всі ці питання обговорювалися, фінальне рішення поки не прийняте.

Він зазначив, що "всі представники фракцій та груп були максимально конструктивні і діяли як одна команда" і це був "гарний приклад того, як має працювати держапарат і бізнес в умовах карантину".

Що було раніше: Як повідомляла Українська правда, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Зазначається, що локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

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Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.
  • В Україні підтверджено 73 випадки захворювання, три людини померли і одна особа одужала.

Теми: коронавірусВерховна РадаЗеленськийГолос
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