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В "Голосе" говорят, что большинство фракций против введения чрезвычайного положения

Понедельник, 23 марта 2020, 12:38
В Голосе говорят, что большинство фракций против введения чрезвычайного положения

Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса.

Источник: сообщение заместителя председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, которое передал журналистам пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

Прямая речь: "Обсуждалось несколько вопросов:

Первое - повестка дня внеочередного пленарного заседания. Сейчас она еще формируется.

Второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения.

Третье - это формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат принятия - формат заседания и формат голосования.

Внеочередное заседание Рады может состояться еще на этой неделе. Повестка дня согласуется".

Детали: Железняк сообщил, что заседание председателей депутатских фракций было организовано полностью онлайн. Все эти вопросы обсуждались, финальное решение пока не принято.

Он отметил, что "все представители фракций и групп были максимально конструктивными и действовали как одна команда" и это был "хороший пример того, как должен работать госаппарат и бизнес в условиях карантина".

Что было раньше: Как сообщала Украинская правда, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По Конституции, режим чрезвычайного положения вводит президент своим указом, однако его должна в двухдневный срок утвердить Верховная Рада большинством голосов.

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Напомним:

  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
  • В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.

Темы: коронавирусВерховная РадаЗеленскийГолос
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