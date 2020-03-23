В "Голосе" говорят, что большинство фракций против введения чрезвычайного положения

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Понедельник, 23 марта 2020, 13:38

Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса.

Источник: сообщение заместителя председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, которое передал журналистам пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

Прямая речь: "Обсуждалось несколько вопросов:

Первое - повестка дня внеочередного пленарного заседания. Сейчас она еще формируется.

Второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения.

Третье - это формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат принятия - формат заседания и формат голосования.

Внеочередное заседание Рады может состояться еще на этой неделе. Повестка дня согласуется".

Детали: Железняк сообщил, что заседание председателей депутатских фракций было организовано полностью онлайн. Все эти вопросы обсуждались, финальное решение пока не принято.

Он отметил, что "все представители фракций и групп были максимально конструктивными и действовали как одна команда" и это был "хороший пример того, как должен работать госаппарат и бизнес в условиях карантина".

Что было раньше: Как сообщала Украинская правда, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

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Напомним:

  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
  • В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.

Темы: коронавирус Верховная Рада Зеленский Голос


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