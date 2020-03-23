У столичному гуртожитку закрили понад пів сотні студентів через коронавірус

У гуртожитку Київського інституту музики імені Р.М. Глієра, де жив хлопець з підозрою на коронавірус, закрили понад півсотні студентів на карантин, які на кілька днів залишилися без їжі.

Джерело: викладач інституту В’ячеслав Дєдковський, студент-мешканець гуртожитку, ректор університету Олександр Злотник, Київська адміністрація у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Дєдковського: "Студентів офіційно закрили на карантин ще 17 березня. Їх там понад 50 осіб. Діти були кинуті напризволяще – вони на три дні залишились без харчування, лише 20 березня силами колишнього студента університету Антона Солов’єнка організували збір коштів і закупили продукти і воду. Бо студенти навіть води не мали і мусили кип’ятити воду з крана".

Деталі: При цьому він додав, що норми карантину у гуртожитку не дотримуються – порушують їх службові особи. Зокрема, за словами Дєдковського, у гуртожитку перебувають вахтер, охоронець, вихователь і комендант, які приходять туди на роботу, перебувають там і виходять, коли йдуть додому.

За словами одного зі студентів, який залишився на карантині у гуртожитку і попросив не називати його імені, зранку 17 березня до них прийшли і сказали, що закривають на карантин, і що ніхто не зможе виходити. Наразі студенти перебувають на карантині 6-й день.

За словами студента, їх попросили покинути гуртожиток, ще коли хворого студента госпіталізували, але частина студентів (за його словами, близько 60 українців і зо два десятки іноземців) не змогли поїхати через роботу, якісь проблеми, через те, що вони не мали куди їхати.

Хлопець розповів, що вони не чекали, що їх закриють, тому якихось більших запасів харчів вони не мали – у результаті мешканці гуртожитку залишилися фактично без харчів.

За словами студента, керівництво закладу ніяк їх не підтримало у перші дні карантину. Але завдяки колишньому студенту інституту і іншим волонтерам вдалося зібрати кошти і для мешканців гуртожитку закупили продукти і воду.

Наразі, за словами юнака, керівництво ВНЗ також обіцяло допомогти студентам.

Жителі гуртожитка мають змогу спілкуватися один з одним, читають книги, дивляться фільми і займаються музикою.

Загалом, за словами студента, перед запровадженням карантину з гуртожитка забрали з температурою 6 осіб. Усі інші мешканці почуваються добре.

Ректор університету Олександр Злотник запевнив "Українську правду", що проблема вже вирішена, студенти усім забезпечені, підозри на коронавірус у госпіталізованих не підтвердились, але карантин знімати не будуть, щоб убезпечити дітей.

Пряма мова Злотника: "Станом на сьогодні проблема вже вирішена. Харчі і вода у студентів є, уже більше, ніж треба. Це забезпечили і студенти, і люди зі сторони, і викладачі збирали, і я давав, у них усе є на місяць наперед.

А ці люди – двоє хлопців, яких госпіталізували з підозрою – уже здорові, діагноз у них не підтвердився. Але карантин я витримаю два тижні, як треба. А потім знімемо. І навіть допоможемо студентам, заплатимо за бензин, щоб ті, які захочуть поїхати, змогли дістатись додому".

Деталі: Він розповів, що коли госпіталізували першу людину з температурою, то адміністрація закликала залишити гуртожиток, але частина студентів заявили, що мають роботу і хочуть залишитись, і адміністрація пішла їм назустріч і дозволила лишитись.

За словами ректора, загалом у гуртожитку на карантині перебуває 66 осіб (42 українці: 40 студентів і 2 співробітники інституту) і 24 іноземних студенти.

Злотник розповів, що двічі на день студенти заміряють температуру тіла і передають інформацію до студентської поліклініки. (Це підтвердили УП і студенти, за їхніми словами, "свої градуси" вони скидають лікарям через Viber, – ред.). Наразі хворих не зафіксовано.

Він додав, що студенти лиш "скаржаться на те, що їм не дозволяють доставити пиво".

Злотник також зазначив, що домігся, щоб біля гуртожитку чергували представники Нацгвардії, щоб забезпечити дотримання карантину.

За дотриманням карантину слідкують правоохоронці Фото надане студентами

У КМДА повідомили, що на карантин закритий один гуртожиток у місті. Але в багатьох інших залишилися студенти.

Зокрема, у гуртожитках Київського університету імені Бориса Грінченка, який у міському підпорядкуванні, станом на 23 березня перебуває 57 осіб (загалом у гуртожитках університету Грінченка станом на 11 березня, до запровадження карантину, проживали 668 студентів, – ред.).

Після запровадження карантину у трьох гуртожитках університету залишилися 68 студентів: діти-сироти, іноземні студенти – слухачі підготовчого відділення, студенти із тимчасово окупованих територій, діти з багатодітних родин (якщо в родині є випадки гострих респіраторних захворювань), студенти, працевлаштовані в установах, які забезпечують життєдіяльність Києва під час карантину. Частина з них встигли залишити гуртожитки до введення карантину, інші проживають там і надалі.

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