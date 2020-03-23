В столичном общежитии закрыли более полсотни студентов из-за коронавируса

В общежитии Киевского института музыки имени Р.М. Глиэра, где жил парень с подозрением на коронавирус, закрыли более полусотни студентов на карантин, ребята на несколько дней остались без еды.

Источник: преподаватель института Вячеслав Дедковский, студент-житель общежития, ректор университета Александр Злотник в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Дедковского: "Студентов официально закрыли на карантин еще 17 марта. Их там более 50 человек. Дети были брошены на произвол судьбы – они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенко организовали сбор средств и закупили продукты и воду. Потому что у студентов даже воды не было и пришлось кипятить воду из-под крана".

Детали: При этом он добавил, что нормы карантина в общежитии не соблюдаются – нарушают их должностные лица. В частности, по словам Дедковского, в общежитии находятся вахтер, охранник, воспитатель и комендант, которые приходят туда на работу, находятся там и выходят, когда идут домой.

По словам одного из студентов, который остался на карантине в общежитии и попросил не называть его имени, утром 17 марта к ним пришли и сказали, что закрывают на карантин, и никто не сможет выходить. Сейчас студенты находятся на карантине 6-й день.

По словам студента, их попросили покинуть общежитие, еще когда больного студента госпитализировали, но часть студентов (по его словам, около 60 украинцев и два десятка иностранцев) не смогли поехать из-за работы, каких-то проблемы, или потому что у них не было куда ехать.

Парень рассказал, что они не ожидали, что их закроют, поэтому каких-то больших запасов продовольствия у них не было – в результате жители общежития остались фактически без пищи.

По словам студента, руководство заведения никак их не поддержало в первые дни карантина. Но благодаря бывшему студенту института и другим волонтерам удалось собрать средства и для жителей общежития закупили продукты и воду.

Сейчас, по словам юноши, руководство вуза также обещало помочь студентам.

Жители общежития могут общаться друг с другом, читают книги, смотрят фильмы и занимаются музыкой.

В целом, по словам студента, перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек. Все остальные жители чувствуют себя хорошо.

Ректор университета Александр Злотник заверил "Украинскую правду", что проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимать не будут, чтобы обезопасить детей.

Прямая речь Злотника: "На сегодня проблема уже решена. Питание и вода у студентов есть, уже больше, чем надо. Это обеспечили и студенты, и люди со стороны, и преподаватели собирали, и я давал, у них все есть на месяц вперед.

А эти люди – двое парней, которых госпитализировали с подозрением – уже здоровы, диагноз у них не подтвердился. Но карантин я выдержу две недели, как надо. А потом снимем. И даже поможем студентам, заплатим за бензин, чтобы те, которые захотят поехать, смогли добраться домой".

Детали: Он рассказал, что когда госпитализировали первого человека с температурой, то администрация призвала покинуть общежитие, но часть студентов заявили, что имеют работу и хотят остаться, и администрация пошла им навстречу и разрешила остаться.

По словам ректора, всего в общежитии на карантине находится 66 человек (42 украинца: 40 студентов и 2 сотрудника института) и 24 иностранных студента.

Злотник рассказал, что дважды в день студенты замеряют температуру тела и передают информацию в студенческую поликлинику. (Это подтвердили УП и студенты, по их словам, "свои градусы" они сбрасывают врачам через Viber, – ред.). Сейчас больных не зафиксировано.

Он добавил, что студенты только "жалуются на то, что им не позволяют доставить пиво".

Злотник также отметил, что добился, чтобы возле общежития дежурили представители Нацгвардии, чтобы обеспечить соблюдение карантина.

За соблюдением карантина следят правоохранители ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СТУДЕНТАМИ

"Украинская правда" также ждет комментарии от Киевской администрации относительно ситуации со столичными общежитиями.

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