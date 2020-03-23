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Громадські діячі застерігають владу від фатальної помилки: домовленостей з ОРДЛО

Понеділок, 23 березня 2020, 15:11
Громадські діячі застерігають владу від фатальної помилки: домовленостей з ОРДЛО

Низка громадських організацій та діячів виступили з відкритим закликом до української влади про недопущення створення консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Джерело: звернення на сайті VoxUkraine

Деталі: У зверненні зазначається, зараз Україна проходить один із найважчих періодів в історії – одночасно мусить давати раду пандемії коронавірусу, російській агресії та економічній кризі в країні та у світі.

Дослівно: "Ми всі дуже хвилюємося за здоров’я та життя своїх рідних і близьких та за свій майбутній добробут. Однак саме зараз ми не можемо оминути увагою проблему, від якої залежить існування нашої країни.

Влада, а разом з нею і вся країна, сьогодні стоїть на межі фатальної помилки. Ця помилка може коштувати нашій країні незалежності й самого існування, а багатьом нашим громадянам – як військовим, так і цивільним – коштуватиме життя".

Деталі: Ця помилка, на думку підписантів, - рішення про створення так званої консультаційної ради з "представниками ОРДЛО" – російських окупаційних адміністрацій. узгоджене у Мінську головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Громадські діячі наполягають, що подібні доленосні для країни документи не можуть ухвалюватися без широкого громадського обговорення.

За їхніми словами, переговори України з "повноважними представниками ОРДЛО", а насправді маріонетками країни-агресора, – це визнання російської пропаганди про те, що в Україні нібито громадянська війна.

На їхню думку, фактично це означатиме капітуляцію України, що призведе до неможливості ухвалення Києвом будь-якого рішення без погодження з Москвою, що означає спочатку втрату незалежності нашої держави, а потім федералізацію України за кремлівським планом і подальше розчленування України.

Підписанти наголошують: не може бути й мови про будь-які політичні рішення, тим більше про вибори на окупованій частині Донбасу, без вирішення безпекових питань: повернення контролю над кордоном з агресором, виведення військ РФ..

Усіх небайдужих закликають приєднатися до звернення.

На сайті президента зареєстровано також відповідну петицію зі вказаного питання.

Що передувало: У "Слузі народу" публічно виступили проти мінських домовленостей глави ОПУ Андрія Єрмака.

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Українська правда

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Теми: Мінські угодиОРДЛОАндрій Єрмак
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