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Общественные деятели предостерегают власть от роковой ошибки: договоренностей с ОРДЛО

Понедельник, 23 марта 2020, 15:11
Общественные деятели предостерегают власть от роковой ошибки: договоренностей с ОРДЛО

Ряд общественных организаций и деятелей выступили с открытым призывом к украинским властям о недопущении создания консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Источник: обращение на сайте VoxUkraine

Детали: В обращении отмечается, что сейчас Украина проходит один из самых трудных периодов в истории - одновременно должна справляться с пандемией коронавируса, российской агрессией и экономическим кризисом в стране и в мире.

Дословно: "Мы все очень волнуемся за здоровье и жизнь своих родных и близких и за свое будущее благосостояние. Однако именно сейчас мы не можем обойти вниманием проблему, от которой зависит существование нашей страны.

Власть, а вместе с ней и вся страна, сегодня стоит на грани роковой ошибки. Эта ошибка может стоить нашей стране независимости и самого существования, а многим нашим гражданам - как военным, так и гражданским - будет стоить жизни".

Детали: Эта ошибка, по мнению подписантов, - решение о создании так называемого консультационного совета с "представителями ОРДЛО" - российских оккупационных администраций, согласованное в Минске головой Офиса президента Андреем Ермаком. Общественные деятели настаивают, что подобные судьбоносные для страны документы не могут приниматься без широкого общественного обсуждения.

По их словам, переговоры Украины с "полномочными представителями ОРДЛО", а на самом деле марионетками страны-агрессора, - это признание российской пропаганды о том, что в Украине якобы гражданская война.

По их мнению, фактически это будет означать капитуляцию Украины, что приведет к невозможности принятия Киевом любого решения без согласования с Москвой, что означает сначала потерю независимости нашего государства, а затем федерализацию Украины по кремлевскому плану и дальнейшее расчленение Украины.

Подписанты подчеркивают: не может быть и речи о каком-либо политическом решении, тем более о выборах на оккупированной части Донбасса, без решения вопросов безопасности: возвращения контроля над границей с агрессором, вывода войск РФ.

Всех неравнодушных призывают присоединиться к обращению.

На сайте президента зарегистрирована также соответствующая петиция по указанному вопросу.

Что предшествовало: В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей главы ОПУ Андрея Ермака.

Знать больше: 4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО

Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияОРДЛОАндрей Ермак
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