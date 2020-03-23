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У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди

Понеділок, 23 березня 2020, 16:22
У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди

У столиці кількість хворих на Covid-19, яку спричиняє новий коронавірус, зросла ще на 4 людини і тепер становить 28 осіб.Водночас Міністерство охорони здоров’я повідомляє лише про 29 випадків коронавірусу в Києві.

Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (23 березня - УП) вдень ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб".

Деталі: Він також розповів, що серед нових 4 випадків - 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області. Жінка віком 28 років - повернулася з Австрії. Та 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.

За словами міського голови, двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

Кличко зауважив, що 23 березня в Україну спецрейсами з-за кордону повертаються десятки тисяч українців. "Ми отримуємо загрозу можливого швидкого розповсюдження інфекції. Я звертаюся до МВС посилити контроль за дотриманням киянами суворих обмежувальних заходів, особливо тими, які прибувають в країну. А також  - виконання підприємствами та установами заходів щодо організації  дистанційної роботи співробітників. Ми повинні максимально обмежити кількість соціальних контактів!" - написав він.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Нагадаємо:

  • Станом на зараз, за даними МОЗ, в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19.
  • Раніше Кличко розповів, що інші 13 хворих на коронавірус у столиці знаходяться у лікарнях, а 11 осіб – перебувають на самоізоляції.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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