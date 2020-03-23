Кличко розповів про хворих на коронавірус у Києві
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що 13 із 24 хворих на коронавірус у столиці знаходяться у лікарнях, а 11 осіб – перебувають на самоізоляції.
Джерело: брифінг міського голови 23 березня
Пряма мова: "В столиці вже 24 хворих на коронавірус. Цю інформацію ми отримуємо від Київського міського лабораторного центру МОЗ України, куди направляють тести на підтвердження чи спростування діагнозу.
З 14 нових лабораторно підтверджених випадків 8 жінок (від 25 до 49 років) і 6 чоловіків (від 23 до 56 років).
Загалом з 24 випадків, 22 випадки – інфікування киян, які повернулися з європейських країн (Франція, Іспанія, Німеччина), 2 випадки – місцеве зараження (від хворих із Житомирської області та Києва).
13 із 24 хворих перебувають у лікарнях Києва, 11 хворих – на самоізоляції".
Деталі: За його словами, 23 березня у Києві швидкими тестами протестували 594-х киян, 22 зразки відправили у Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження діагнозу.
Наразі робоча група встановлює коло осіб, які контактували із хворими на коронавірус.
Кличко повідомив, що столиця отримала 70 тисяч медичних масок, ще 100 тис. масок місту передав бізнес. В першу чергу, маски передаватимуть медикам, тести на коронавірус також передадуть медикам та сімейним лікарям.
Передісторія:
- Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 94 334 людей одужали. В Україні наразі захворіли 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.
- Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.