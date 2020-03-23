Мер Києва Віталій Кличко розповів, що 13 із 24 хворих на коронавірус у столиці знаходяться у лікарнях, а 11 осіб – перебувають на самоізоляції.

Джерело: брифінг міського голови 23 березня

Пряма мова: "В столиці вже 24 хворих на коронавірус. Цю інформацію ми отримуємо від Київського міського лабораторного центру МОЗ України, куди направляють тести на підтвердження чи спростування діагнозу.

З 14 нових лабораторно підтверджених випадків 8 жінок (від 25 до 49 років) і 6 чоловіків (від 23 до 56 років).

Загалом з 24 випадків, 22 випадки – інфікування киян, які повернулися з європейських країн (Франція, Іспанія, Німеччина), 2 випадки – місцеве зараження (від хворих із Житомирської області та Києва).

13 із 24 хворих перебувають у лікарнях Києва, 11 хворих – на самоізоляції".

Деталі: За його словами, 23 березня у Києві швидкими тестами протестували 594-х киян, 22 зразки відправили у Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження діагнозу.

Наразі робоча група встановлює коло осіб, які контактували із хворими на коронавірус.

Кличко повідомив, що столиця отримала 70 тисяч медичних масок, ще 100 тис. масок місту передав бізнес. В першу чергу, маски передаватимуть медикам, тести на коронавірус також передадуть медикам та сімейним лікарям.

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