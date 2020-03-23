Кличко розповів про стан хворих на коронавірус у Києві

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Понеділок, 23 березня 2020, 12:44

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що 13 із 24 хворих на коронавірус у столиці знаходяться у лікарнях, а 11 осіб – перебувають на самоізоляції.

Джерело: брифінг міського голови 23 березня

Пряма мова: "В столиці вже 24 хворих на коронавірус. Цю інформацію ми отримуємо від Київського міського лабораторного центру МОЗ України, куди направляють тести на підтвердження чи спростування діагнозу.

З 14 нових лабораторно підтверджених випадків 8 жінок (від 25 до 49 років) і 6 чоловіків (від 23 до 56 років).

Загалом з 24 випадків, 22 випадки – інфікування киян, які повернулися з європейських країн (Франція, Іспанія, Німеччина), 2 випадки – місцеве зараження (від хворих із Житомирської області та Києва).

13 із 24 хворих перебувають у лікарнях Києва, 11 хворих – на самоізоляції".

Деталі: За його словами, 23 березня у Києві швидкими тестами протестували 594-х киян, 22 зразки відправили у Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження діагнозу.

Наразі робоча група встановлює коло осіб, які контактували із хворими на коронавірус.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Київ коронавірус Covid-2019 карантин Віталій Кличко


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