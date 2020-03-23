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В Киеве еще 4 больных Covid-19: Кличко рассказал, кто эти люди

Понедельник, 23 марта 2020, 16:22
В Киеве еще 4 больных Covid-19: Кличко рассказал, кто эти люди

В столице количество больных Covid-19, вызываемой новым коронавирусом, выросло еще на 4 человека и теперь составляет 28 человек. В то же время Министерство здравоохранения сообщает лишь о 29 случаях коронавируса в Киеве.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (23 марта - УП) днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек".

Детали: Кличко рассказал также, что среди новых 4 случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

По словам градоначальника, двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Кличко обратил внимание, что 23 марта в Украину спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев. "Мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами строгих ограничительных мер, особенно теми, кто прибывает в страну. А также - выполнением предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников. Мы должны максимально ограничить количество социальных контактов!" - написал он.

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Напомним:

  • По состоянию на сейчас, по данным Минздрава, в Украине подтверждены 73 случая COVID-19.
  • Ранее Кличко рассказал, что другие 13 больных коронавирусом в столице находятся в больницах, а 11 человек - находятся на самоизоляции.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
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