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З 24 березня українських туристів не випускатимуть з країни – рішення уряду

Понеділок, 23 березня 2020, 16:56
З 24 березня українських туристів не випускатимуть з країни – рішення уряду

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 березня вирішив від вівторка, 24 березня, заборонити громадянам України покидати територію країни з туристичною метою.

Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля, Facebook-сторінка міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова Шмигаля: "Згідно з рішенням уряду від завтра (24 березня) з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень".

Деталі: Шмигаль повідомив, що виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

Прем’єр написав, що рішення не популярне та не зручне, але це необхідність, адже темпи поширення коронавірусу зростають.

Криклій повідомив, що з вівторка в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Передісторія:

  • 13 березня влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
  • Також Україна повністю обмежила пасажирське авіасполучення.
  • Станом на ранок 23 березня за кордоном лікуються 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, 155 громадян України перебувають на карантині.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірустуризмКабінет міністрівукраїнці
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