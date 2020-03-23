С 24 марта украинских туристов не будут выпускать из страны – решение правительства
Кабинет министров на внеочередном заседании 23 марта решил со вторника, 24 марта, запретить гражданам Украины покидать территорию страны с туристической целью.
Источник: Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля, Facebook-страница министра инфраструктуры Владислава Криклия
Прямая речь Шмыгаля: "Согласно решению правительства завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок".
Детали: Шмыгаль сообщил, что исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.
Премьер написал, что решение не популярное и не удобное, но это необходимость, ведь темпы распространения коронавируса растут.
Криклий сообщил, что со вторника в Украине будет работать только международный аэропорт "Борисполь".
Предыстория:
- 13 марта власти решили закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.
- Также Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение.
- По состоянию на утро 23 марта за границей лечатся 18 украинцев, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом, 155 граждан Украины находятся на карантине.