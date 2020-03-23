Жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську

9968 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 18:19

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка з села Чукалівка, у якої підозрювали коронавірусну інфекцію.

Джерело: Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Сьогодні, на жаль, жінка з підозрою (на зараження коронавірусом – ред.) в 65 років померла в обласній інфекційній лікарні".

Деталі: За його словами, відповідні тести передали до Києва.

Жінку госпіталізували з села Чукалівка, яке хоче увійти до Івано-Франківської ОТГ.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськ коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У місті, де померла хвора на коронавірус, ще 6 підозр 20 березня 2020, 19:06
У Франківську 15 підозр на коронавірус: мер пропонує ввести надзвичайний стан 20 березня 2020, 11:59
За порушення карантину оштрафують директора візового центру 19 березня 2020, 19:52
Усі новини
Головні новини
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному
Усі новини
здоров'я

4 способи безпечних привітань у часи коронавірусу

Відео

10 пісень, які допоможуть пережити коронавірус