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Жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську

Понеділок, 23 березня 2020, 17:19
Жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка з села Чукалівка, у якої підозрювали коронавірусну інфекцію.

Джерело: Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Сьогодні, на жаль, жінка з підозрою (на зараження коронавірусом – ред.) в 65 років померла в обласній інфекційній лікарні".

Деталі: За його словами, відповідні тести передали до Києва.

Жінку госпіталізували з села Чукалівка, яке хоче увійти до Івано-Франківської ОТГ.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськкоронавірускарантин
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