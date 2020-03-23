Жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську
В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка з села Чукалівка, у якої підозрювали коронавірусну інфекцію.
Джерело: Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook
Пряма мова Марцінківа: "Сьогодні, на жаль, жінка з підозрою (на зараження коронавірусом – ред.) в 65 років померла в обласній інфекційній лікарні".
Деталі: За його словами, відповідні тести передали до Києва.
Жінку госпіталізували з села Чукалівка, яке хоче увійти до Івано-Франківської ОТГ.
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Передісторія:
- В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.