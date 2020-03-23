Женщина с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске
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Понедельник, 23 марта 2020, 18:19
В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина из села Чукаловка с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Источник: Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook
Прямая речь Марцинкива: "Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением (на заражение коронавирусом - ред.) в 65 лет умерла в областной инфекционной больнице".
Детали: По его словам, соответствующие тесты передали в Киев. Женщину госпитализировали из села Чукаловка.
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Напомним:
- В Украине заболели на COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели.
Украинская правда
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