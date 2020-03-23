В Україні достатньо тест-систем для діагностики коронавірусу – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я роблять усе, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом.

Джерело: заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Пряма мова Ляшка: "Хвилюватися, що в нас не вистачатиме тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом".

Деталі: Міністерство охорони здоров'я розглядає питання створення додаткових мобільних груп, якими будуть підкріплені сімейні лікарі. Спочатку консультації надаватимуться у телефонному режимі, потім прийматиметься рішення про виїзд лікарів додому до пацієнта для діагностики хвороби за допомогою тестів на коронавірусну хворобу, грип чи аденовірусну інфекцію. За їх результатами розглядатиметься питання подальшого лікування та, в разі потреби, госпіталізації.

Що передувало: