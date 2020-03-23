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В Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса – Минздрав

Понедельник, 23 марта 2020, 21:13
В Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса – Минздрав

В Министерстве здравоохранения делают все, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом.

Источник: заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Прямая речь Ляшко: "Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не не стоит. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом".

Детали: Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи. Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусную инфекцию. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации.

Что предшествовало: 

  • В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Украинская правда
Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирусМинздравЛяшко Виктор
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