В Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса – Минздрав
В Министерстве здравоохранения делают все, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом.
Источник: заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Прямая речь Ляшко: "Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не не стоит. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом".
Детали: Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи. Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусную инфекцию. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации.
Что предшествовало:
- В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.