Майже півроку справа вбивства трирічної давнини у Києві колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова нерухомо лежить у Шевченківському відділі Нацполіції. Туди її передали з Генпрокуратури після реформи, так і не довівши версію слідства у суді, зокрема через нові свідчення дружини загиблого.

Джерело: Ґрати

Деталі: За версію прокуратури, яка до реформи мала функції досудового розслідування, вбивство Вороненкова замовив колишній цивільний чоловік його дружини Марії Максакової, кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко звітував у 2016 році, що мотивом злочину були свідчення Вороненкова у справі присутні російський військ в Україні та держзради Віктора Януковича. Тоді ж зазначалось, що Тюрін був підконтрольним ФСБ і, до того ж, мав і особистий мотив через Максакову.

Організатором вбивства прокуратура назвала кримінального авторитета із Харкова Юрія Василенка. Саме йому, начебто, поручив справу Тюрін.

Василенко ж попросив свого знайомого Олександра Лося знайти виконавців замовлення.

Погодився допомогти з організацією вбивства Вороненкова, за версією слідства, Ярослав Левенець, з яким Лось колись сидів в одній камері. Той, у свою чергу, до справи залучив свого знайомого Павла Паршова, який і вбив Вороненкова, після чого сам помер у результаті вогнепального поранення від охоронця загиблого.

Також до вбивства, стверджували прокурори, був причетний Ярослав Тарасенко. Він виконував роль водія.

Із усіх підозрюваних правоохоронці змогли затримати та взяти під варту лише Тарасенка та Лося.

Левенця та Василенка, ймовірних організаторів, було оголошено у розшук. Ймовірному замовнику Тюріну слідчий відправив підозру поштою. Тоді ж правоохоронці вимагали його екстрадиції із Росії, на що отримали відмову.

У кінці 2017 року матеріали щодо замовника та організаторів передали до суду як окреме провадження. Тоді на лавці підсудних опинились Олександр Лось та Ярослав Тарасенко.

Свідки у справі впізнали Лося, стверджуючи що бачили його біля будинку вбитого. Підозрюваний цього не заперечував. За його словами, він працював охоронцем у Юрія Василенка, який орендував квартиру у тому ж будинку.

Факт стеження слідчі також підтверджували записами із камер спостереження. Свою провину Лось заперечував та відкидав твердження про те, що передавав інформацію про пересування Вороненкова кілеру Паршову.

Прямих доказів причетності Тарасенка прокурори так і не надали. На жодному із відео-записів не видно, що саме він був водієм Паршова.

Слідство стверджувало, що Тарасенко приїхав в день убивства до Києва, де його на вокзалі зустрів чоловік з капюшоном на голові, начебто Левенець, ілюструючи це записом із камер. Саме Левенець, вважають прокурори, надав автівку Тарасенку, на якій той і відвіз Паршова на місце вбивства.

Після оголошення версії слідства Максакова публічно погодилась з нею та визнала, що Тюрін дійсно міг замовити вбивство Вороненкова. Вона наголосила також, що його рішенню посприяла ФСБ.

Проте у квітні 2019 році Максакова вирішила змінити свідчення у справі. Вони заявила, що Тюрін не причетний, а замовник – колишній друг сім’ї та ексспівробітник Слідчого комітету РФ Денис Панаїтов.

Саме він був власником квартири на Шевченківському бульварі в Києві, де жив Вороненков із дружиною. За версію вдови, загиблий і Панаїтов домовились обміняти його квартиру в Києві на квартиру Вороненкова у Москві.

Угода мали оформити як купівлю-продаж. Донька Вороненкова мала продати Панаїтову московську квартиру за 38 мільйонів рублів. За цю суму ж подружжя мало придбати київську квартиру.

Проте, заявила Максакова, Панаїтов нічого не заплатив і підсунув доньці вбитого розписку про отримання 38 мільйонів.

Щоб не віддавати гроші та заволодіти двома квартирами, він і замовив вбивство Вороненкова. До того ж, стверджувала вдова, саме друг родини переконав її, що Тюрін замовив вбивство.

Нові свідчення дружина загиблого дала у розпал судових розглядів щодо квартири на бульварі Шевченка.

Панаїтов же відкинув звинувачення, а прокуратура навіть не допитала його. Керівник слідчої групи Павло Кононенко тоді заявив, що Максакова обмовила Панаїтова через суперечку щодо квартири.

Водночас, адвокати підозрюваного Тюріна подали клопотання про скасування підозри у вбивстві.

Суд же вирішив, що вагомих доказів проти Тюріна дійсно немає та скасував йому підозру. Тепер він офіційно не причетний до справи.

Після того як прокуратура була позбавлена повноважень проводити досудове розслідування, справу про замовника та організатора вбивства Вороненкова передали до Нацполіції. Нині вона знаходиться у Шевченківському районному відділі поліції.

На запит "Ґрат" щодо версій, які розглядає слідство, у поліції відмовились відповідати, посилаючись на таємницю досудового розслідування.