Дело экс-депутата Госдумы Вороненкова развалилось в суде – СМИ

Почти полгода дело убийства трехлетней давности в Киеве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова неподвижно лежит в Шевченковском отделе Нацполиции. Туда его передали из Генпрокуратуры после реформы, так и не доведя версию следствия в суде, в том числе из-за новых показаний жены погибшего.

Источник: "Ґрати"

Детали: По версии прокуратуры, которая до реформы имела функции досудебного расследования, убийство Вороненкова заказал бывший гражданский муж его жены Марии Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отчитывался в 2016 году, что мотивом преступления были показания Вороненкова по делу о присутствии российский войск в Украине и госизмене Виктора Януковича. Тогда же отмечалось, что Тюрин был подконтрольным ФСБ и, к тому же имел и личный мотив из-за Максаковой.

Ґрати

Организатором убийства прокуратура назвала криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко. Именно ему якобы поручил дело Тюрин.

Василенко же попросил своего знакомого Александра Лося найти исполнителей заказа.

Согласился помочь с организацией убийства Вороненкова, по версии следствия, Ярослав Левенец, с которым Лось когда-то сидел в одной камере. Тот, в свою очередь, к делу привлек своего знакомого Павла Паршова, который и убил Вороненкова, после чего сам умер в результате огнестрельного ранения от охранника погибшего.

Также к убийству, утверждали прокуроры, был причастен Ярослав Тарасенко. Он выполнял роль водителя.

Из всех подозреваемых правоохранители смогли задержать и взять под стражу только Тарасенко и Лося.

Левенца и Василенко, вероятных организаторов, объявили в розыск. Вероятному заказчику Тюрину следователь отправил подозрение почте. Тогда же правоохранители требовали его экстрадиции из России, на что получили отказ.

В конца 2017 года материалы по заказчику и организаторах передали в суд как отдельное производство. Тогда на скамейке подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко.

Свидетели по делу узнали Лося, утверждая что видели его у дома убитого. Подозреваемый этому не возражал. По его словам, он работал охранником у Юрия Василенко, который арендовал квартиру в том же доме.

Факт слежки следователи также подтверждали записями с камер наблюдения. Свою вину Лось отрицал и отвергал утверждения о том, что передавал информацию о передвижении Вороненкова киллеру Паршову.

Прямых доказательств причастности Тарасенко прокуроры так и не предоставили. Ни на одной из видеозаписей не видно, что именно он был водителем Паршова.

Следствие утверждало, что Тарасенко приехал в день убийства в Киев, где его на вокзале встретил человек с капюшоном на голове, вроде бы Левенец, иллюстрируя это записью с камер. Именно Левенец, считают прокуроры, предоставил машину Тарасенко, на которой тот и отвез Паршова на место убийства.

После объявления версии следствия Максакова публично согласилась с ней и признала, что Тюрин действительно мог заказать убийство Вороненкова. Она отметила также, что его решению способствовала ФСБ.

Однако в апреле 2019 году Максакова решила изменить показания по делу. Она заявила, что Тюрин не причастен, а заказчик – бывший друг семьи и экс-сотрудник Следственного комитета РФ Денис Панаитов.

Именно он был владельцем квартиры на Шевченковском бульваре в Киеве, где жил Вороненков с женой. По версии вдовы, погибший и Панаитов договорились обменять его квартиру в Киеве на квартиру Вороненкова в Москве.

Соглашение намеревались оформить как куплю-продажу. Дочь Вороненкова должна была продать Панаитову московскую квартиру за 38 миллионов рублей. За эту же сумму супруги должны были приобрести киевскую квартиру.

Однако, заявила Максакова, Панаитов ничего не заплатил и подсунул дочери убитого расписку о получении 38 миллионов.

Чтобы не отдавать деньги и завладеть двумя квартирами, он и заказал убийство Вороненкова. К тому же, утверждала вдова, именно друг семьи убедил ее, что Тюрин заказал убийство.

Новые свидетельства жена погибшего дала в разгар судебных разбирательств по квартире на бульваре Шевченко.

Панаитов же откинул обвинения, а прокуратура даже не допросила его. Руководитель следственной группы Павел Кононенко тогда заявил, что Максакова оговорила Панаитова из-за спора о квартире.

В то же время, адвокаты подозреваемого Тюрина подали ходатайство об отмене подозрения в убийстве.

Суд же решил, что веских доказательств против Тюрина действительно нет и отменил ему подозрение. Теперь он официально не причастен к делу.

После того как прокуратура была лишена полномочий проводить досудебное расследование, дело о заказчике и организаторах убийства Вороненкова передали в Нацполицию. Сейчас оно находится в Шевченковском районном отделе полиции.

На запрос "Ґрат" касательно версий, которые рассматривает следствие, в полиции отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Читайте также "Справка: Кто такой Вороненков и что он делал в Украине"

Предыстория: