У січні-лютому Україна продала медтоварів, які можуть протидіяти Covid-19, на $15 млн – StateWatch

Упродовж січня-лютого 2020 року з території України експортували медичних товарів, які можуть використовуватися для протидії коронавірусу на 15,2 мільйона доларів.

Джерело: експертна організація StateWatch, яка досліджувала офіційні дані митниці, надані на розгляд урядового антикризового штабу для прийняття рішення щодо заборони експорту медоварів

Пряма мова голови експертної організації Гліба Канєвського: "Загалом за вересень 2019 року – лютий 2020 року з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів США.

Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів США за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому".

Деталі: За словами Канєвського, також у лютому значно зросли суми експорту:

захисних окулярів – 1,8 тонни на суму 54,9 тисячі доларів;

респіраторів – 2,2 тонни на суму 154,5 тисячі доларів;

медичних одноразових халатів – 1,5 тонни на суму 48,1 тисячі доларів;

медичних халатів – 71,6 тонни на 959,3 тисячі доларів.

Крім того, у лютому з України також експортували:

нітрилові рукавички (389 тисяч пар);

медичні рукавички (216 тисяч пар);

лабораторні костюми (30,2 тонни);

антисептик (46,3 тонни).

Організація зазначає, що наведені дані не містять обсягів та сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо такі випадки траплялися.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.





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