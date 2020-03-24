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В январе-феврале Украина продала медтоваров, которые помогают бороться с Covid-19 на $ 15 млн – StateWatch

Вторник, 24 марта 2020, 09:34
В январе-феврале Украина продала медтоваров, которые помогают бороться с Covid-19 на $ 15 млн – StateWatch

В течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на 15,2 миллиона долларов.

Источник: экспертная организация StateWatch, которая исследовала официальные данные таможни, предоставленные на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете экспорта медтоваров

Прямая речь председателя экспертной организации Глеба Каневского: "Всего за сентябрь 2019 – февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на 34,2 миллиона долларов США.

Такая аномалия увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 миллиона долларов США за 246,3 тонны в январе до 9,1 миллиона долларов за 394 тонны в феврале".

Детали: По словам Каневского, также в феврале значительно выросли суммы экспорта:

  • защитных очков – 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;
  • респираторов – 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;
  • медицинских одноразовых халатов – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;
  • медицинских халатов – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов.

Кроме того, в феврале из Украины также экспортировали:

  • нитриловые перчатки (389 тысяч пар),
  • медицинские перчатки (216 тысяч пар),
  • лабораторные костюмы (30,2 тонны),
  • антисептик (46,3 тонны). 
     

Организация отмечает, что приведенные данные не включают объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В частности, правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.

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Предыстория: 

  • Заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина в частности в вопросе экспорта медтоваров во время епидемии коронавируса.
  • Экс-премьер-министр Алексей Гончарук на это заявил, что Кабмин создал соответствующий штаб, установил состояние повышенной готовности и разработал алгоритмы действий на случай коронавируса в Украине. А запрет экспорта, по его словам, планировали ввести при диагнозе первого случая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусмедицинаэкспортКабинет министров
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