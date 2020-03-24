У Херсоні арештували 21 тисячу масок, які хотіли вивезти до Ізраїлю

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Вівторок, 24 березня 2020, 12:26

З України до Ізраїлю намагались незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок, наразі на цей товар наклали арешт.

Джерело: Офіс генпрокурора, прокуратура Херсонської області

Дослівно: "Судом арештовано 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з Херсону".

Деталі: Маски, попри заборону Кабміну, намагались експортувати до Ізраїлю працівники одного з приватних підприємств міста.

Зазначається, що загальна вартість медтоварів становить понад 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання службовою особою) ККУ триває.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

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Передісторія:

  • 11 березня на Львівщині затримали контрабанду медичних масок на 356 тисяч гривень.
  • 19 березня у поліції повідомили, що у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль "Renault", в якому знайшли 50 тисяч респіраторних масок на суму близько $50 тисяч.
  • А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад $40 тисяч.
  • Також 1,5 тонни медичних масок вилучили у Борисполі і ще партію на харківському ринку "Барабашово". 

Українська правда
Теми: коронавірус Херсон контрабанда


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