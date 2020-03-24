Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні арештували 21 тисячу масок, які хотіли вивезти до Ізраїлю

Вівторок, 24 березня 2020, 11:26
У Херсоні арештували 21 тисячу масок, які хотіли вивезти до Ізраїлю

З України до Ізраїлю намагались незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок, наразі на цей товар наклали арешт.

Джерело: Офіс генпрокурора, прокуратура Херсонської області

Дослівно: "Судом арештовано 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з Херсону".

Деталі: Маски, попри заборону Кабміну, намагались експортувати до Ізраїлю працівники одного з приватних підприємств міста.

Зазначається, що загальна вартість медтоварів становить понад 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання службовою особою) ККУ триває.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • 11 березня на Львівщині затримали контрабанду медичних масок на 356 тисяч гривень.
  • 19 березня у поліції повідомили, що у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль "Renault", в якому знайшли 50 тисяч респіраторних масок на суму близько $50 тисяч.
  • А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад $40 тисяч.
  • Також 1,5 тонни медичних масок вилучили у Борисполі і ще партію на харківському ринку "Барабашово". 

Українська правда
Теми: коронавірусХерсонконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: