У Херсоні арештували 21 тисячу масок, які хотіли вивезти до Ізраїлю

З України до Ізраїлю намагались незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок, наразі на цей товар наклали арешт.

Джерело: Офіс генпрокурора, прокуратура Херсонської області

Дослівно: "Судом арештовано 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з Херсону".

Деталі: Маски, попри заборону Кабміну, намагались експортувати до Ізраїлю працівники одного з приватних підприємств міста.

Зазначається, що загальна вартість медтоварів становить понад 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання службовою особою) ККУ триває.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.



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