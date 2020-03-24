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В Херсоне арестовали 21 тысячу масок, которые хотели вывезти в Израиль

Вторник, 24 марта 2020, 11:26
В Херсоне арестовали 21 тысячу масок, которые хотели вывезти в Израиль

Из Украины в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок, сейчас на этот товар наложили арест.

Источник: Офис генпрокурора, прокуратура Херсонской области

Дословно: "Судом арестована 21 тысяча медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона".

Детали: Маски, несмотря на запрет Кабмина, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города.

Отмечается, что общая стоимость медтоваров составляет более 1 миллиона гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление должностным лицом) УК продолжается.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В частности, правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.

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Предыстория: 

  • 11 марта пограничники Львовской области задержали на границе контрабанду медицинских масок на 356 тысяч гривен.
  • 19 марта в полиции сообщили, что в Волынской области на границе с Польшей, в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль "Renault", в котором нашли 50 тысяч респираторных масок на сумму около $50 тысяч.
  • В международном аэропорту "Херсон" представитель одной частной фирмы планировал пассажирским рейсом вывезти за пределы государства 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью более $40 тысяч.
  • Также 1,5 тонны медицинских масок изъяли в Борисполе и еще партию на харьковском рынке "Барабашово".  

Украинская правда
Темы: коронавирусХерсонконтрабанда
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