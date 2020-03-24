В Херсоне арестовали 21 тысячу масок, которые хотели вывезти в Израиль

Из Украины в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок, сейчас на этот товар наложили арест.

Источник: Офис генпрокурора, прокуратура Херсонской области

Дословно: "Судом арестована 21 тысяча медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона".

Детали: Маски, несмотря на запрет Кабмина, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города.

Отмечается, что общая стоимость медтоваров составляет более 1 миллиона гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление должностным лицом) УК продолжается.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В частности, правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.

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