Російські силовики погрожують смертю політв’язню Шумкову – Денісова
Співробітники Федеральної служби безпеки Росії погрожують вбивством незаконно засудженому громадянину України Олександру Шумкову.
Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook
Пряма мова: "Правоохоронці країни-агресора РФ погрожують незаконно засудженому громадянину України Олександру Шумкову вбивством".
Деталі: За словами Денісової, упродовж тривало часу до Шумкова застосовують фізичний та моральний тиск. Політв’язня змушують давати неправдиві свідчення проти іншого громадянина України за сфабрикованою кримінальною справою, а в разі ненадання таких свідчень погрожують тим, що він ніколи не повернеться на Батьківщину живим.
Крім того, адміністрація виправної колонії не дозволяє громадянину України відправляти та отримувати листи від рідних, чим грубо порушує його право на зв’язок із зовнішнім світом.
Денісова вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ терміново забезпечити дотримання прав Шумкова. Зокрема, припинити фізичний та психологічний тиск на нього та забезпечити йому можливість контактувати із зовнішнім світом, зокрема здійснювати листування та телефонні дзвінки.
Також омбудсмен просить не допустити захворювання Шумкова в умовах пандемії коронавірусу.
Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус негайно відреагувати на грубі порушення прав громадянина України у Росії.
Що передувало: 7 листопада 2019 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно засудженого українця Олександра Шумкова, якого утримують в Росії.
Передісторія:
- Колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
- Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
- За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
- Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
- 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
- 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.