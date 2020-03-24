Российские силовики угрожают смертью политзаключенному Шумкову – Денисова
Сотрудники Федеральной службы безопасности России угрожают убийством незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкову.
Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook
Прямая речь: "Правоохранители страны-агрессора РФ угрожают незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкову убийством".
Детали: По словам Денисовой, в течение длительно времени к Шумкову применяют физическое и моральное давление. Политзаключенного заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым.
Кроме того, администрация исправительной колонии не позволяет гражданину Украины отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром.
Денисова требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Шумкова. В частности, прекратить физическое и психологическое давление на него и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и телефонные звонки.
Также омбудсмен просит не допустить заболевания Шумкова в условиях пандемии коронавируса.
Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины в России.
Что было ранее: 7 ноября 2019 року уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживает Россия.
История вопроса:
- Бывший охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
- По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова поведала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.