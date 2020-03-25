Google дав півмільйона доларів на інформкампанію МОЗ щодо коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що компанія Google підтримала інформаційну кампанію МОЗ щодо протидії коронавірусу, давши 550 тисяч доларів на оптимізацію пошукової системи.
Джерело: МОЗ у Facebook
Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я України домовилося про співпрацю з компанією Google у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.
Відомство отримало грант в еквіваленті 550 тисяч доларів на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації".
Деталі: У МОЗ відзначили, що це дозволить користувачам Google в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з Covid-19 в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.
Що було раніше: 24 березня Департамент кіберполіції повідомив, що під час моніторингу мережі Інтернет кіберполіція виявила близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.
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Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.