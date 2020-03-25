Google дав півмільйона доларів на інформкампанію МОЗ щодо коронавірусу

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Середа, 25 березня 2020, 10:12

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що компанія Google підтримала інформаційну кампанію МОЗ щодо протидії коронавірусу, давши 550 тисяч доларів на оптимізацію пошукової системи.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я України домовилося про співпрацю з компанією Google у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Відомство отримало грант в еквіваленті 550 тисяч доларів на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації".

Деталі: У МОЗ відзначили, що це дозволить користувачам Google в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з Covid-19  в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.

Що було раніше: 24 березня Департамент кіберполіції повідомив, що під час моніторингу мережі Інтернет кіберполіція виявила близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ


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