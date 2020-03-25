Google дал полмиллиона долларов на информкампанию Минздрава относительно коронавируса

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Среда, 25 марта 2020, 10:12

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что компания Google поддержала информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу, дав 550 тысяч долларов на оптимизацию поисковой системы.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тысяч долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации".

Детали: В Минздраве отметили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками.

Что было раньше: 24 марта Департамент киберполиции сообщил, что во время мониторинга сети Интернет киберполиция обнаружила около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

Читайте также: 24 марта. No Time To Die: как мир борется с коронавирусом 

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


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