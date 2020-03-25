Google дал полмиллиона долларов на информкампанию Минздрава относительно коронавируса
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что компания Google поддержала информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу, дав 550 тысяч долларов на оптимизацию поисковой системы.
Источник: МОЗ в Facebook
Дословно: "Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.
Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тысяч долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации".
Детали: В Минздраве отметили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками.
Что было раньше: 24 марта Департамент киберполиции сообщил, что во время мониторинга сети Интернет киберполиция обнаружила около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.
Читайте также: 24 марта. No Time To Die: как мир борется с коронавирусом
Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Предыстория:
- По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.