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Шмигаль просить закрити кордони: Ті, хто повертається, джерело попадання коронавірусу в Україну

Середа, 25 березня 2020, 14:19
Шмигаль просить закрити кордони: Ті, хто повертається, джерело попадання коронавірусу в Україну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон, адже люди, які повертаються з-за кордону в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом у країні.

Джерело: засідання Кабміну 25 березня

Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.

У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.

Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.

Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.

До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".

Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.

Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.

У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.

Що було раніше: Наразі в Україні працює лише аеропорт "Бориспіль".

З 24 березня українцям заборонили перетинати кордон з туристичною метою.

Водночас, лише за минулу добу в Україну з-за кордону повернулися щонайменше 11 тисяч громадян. Усіх приїжджих перевіряють експрес-тестами на коронавірус, якщо тест дає позитивний результат, то людину направляють у лікарню.

Крім того, всі, хто прибуває в Україну, оформляють інформативні згоди та пам’ятки про самоізоляцію.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. 
  • В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась. Більшість інфікованих в Україні – ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або ж контактні з ними особи.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Шмигаль коронавірускарантинCovid-2019Кабінет міністрів
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