За добу в Україну не пустили 30 іноземців

Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону. В одного чоловіка на кордоні експрес-тест підтвердив коронавірус і його направили у столичну лікарню.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На виїзд оформлено 2370 іноземців, а в Україну через дію обмеження не пропущено майже 30 іноземних громадян".

Деталі: За добу прикордонники провели температурний скринінг близько 13 тисяч осіб. Ці люди оформлювали згоди та пам’ятки про самоізоляцію.

Евакуйованим в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на Covid-19.

Тест у однієї людини показав позитивний результат. Пасажир прибув з країни середнього сходу: "Цей чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці".

Крім того за минулу добу понад 3,2 тисячі українців перетнули кордон пішки.

Що було раніше: На думку прем'єра Дениса Шмигаля, джерелом інфікування на коронавірус в Україні є громадяни, які повертаються з-за кордону. Шмигаль пропонує закрити будь-яке пасажирське сполучення.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантинні заходи на 30 днів і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну до 24 квітня 2020 року.