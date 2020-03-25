За добу в Україну не пустили 30 іноземців
Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону. В одного чоловіка на кордоні експрес-тест підтвердив коронавірус і його направили у столичну лікарню.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "На виїзд оформлено 2370 іноземців, а в Україну через дію обмеження не пропущено майже 30 іноземних громадян".
Деталі: За добу прикордонники провели температурний скринінг близько 13 тисяч осіб. Ці люди оформлювали згоди та пам’ятки про самоізоляцію.
Евакуйованим в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на Covid-19.
Тест у однієї людини показав позитивний результат. Пасажир прибув з країни середнього сходу: "Цей чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці".
Крім того за минулу добу понад 3,2 тисячі українців перетнули кордон пішки.
Що було раніше: На думку прем'єра Дениса Шмигаля, джерелом інфікування на коронавірус в Україні є громадяни, які повертаються з-за кордону. Шмигаль пропонує закрити будь-яке пасажирське сполучення.
25 березня Кабінет міністрів продовжив карантинні заходи на 30 днів і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну до 24 квітня 2020 року.
В Україні продовжує працювати лише аеропорт "Бориспіль", а на кордоні працюють лише окремі пункти пропуску.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.