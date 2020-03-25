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Шмыгаль просит закрыть границы: Те, кто возвращается, источник попадания коронавируса в Украину

Среда, 25 марта 2020, 14:19
Шмыгаль просит закрыть границы: Те, кто возвращается, источник попадания коронавируса в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.

Источник: заседание Кабмина 25 марта

Прямая речь Шмыгаля: "Предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок.

В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается.

Это усиливает и увеличивает количество зараженных этой инфекцией людей.

Предлагается министерству инфраструктуры, министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству иностранных дел, профильным вице-премьер-министрам разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого подчеркиваю пассажирского сообщения или пересечения.

К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили".

Детали: Шмыгаль добавил, что в случае необходимости такое решение вынесут на рассмотрение заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В коммуникационном штабе Кабмина УП уточнили, что о запрете пересекать границу не идет.

Отмечается, что до пятницы чиновники должны проанализировать и разработать определенный план действий, а пока это только предложение. В правительстве пока не знают, будет ли касаться инициатива граждан Украины, которые планируют возвращаться из-за границы.

В КМУ отметили, что речь идет только о пассажирском сообщении, а не частных поездках.

Что было раньше: Сейчас в Украине работает только аэропорт "Борисполь".

С 24 марта украинцам запретили пересекать границу с туристической целью.

В то же время, только за минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись меньшей мере 11 тысяч граждан. Всех приезжих проверяют экспресс-тестами на коронавирус, если тест дает положительный результат, то человека направляют в больницу.

Кроме того, все, кто прибывает в Украину, оформляют информативные согласия и памятки о самоизоляции.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгалькоронавирускарантинCovid-2019Кабинет министров
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