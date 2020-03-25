У главы Минздрава Емца нашли сомнительный бизнес и недвижимость на десятки миллионов

Семья нового министра здравоохранения Ильи Емца за последние годы получила в собственность бизнес и недвижимость на десятки миллионов гривен, происхождение которых трудно объяснить.

Источник: Блог Слидство.Инфо "Тайны Следствия"

Детали: Судя по декларациям Емца, за последние четыре года он официально заработал чуть больше двух миллионов гривен.

Несмотря на это, накануне назначения министром Емец приобрел земельный участок и имущество на более чем 400 квадратах в поселке Козин под Киевом за почти 12 с половиной миллионов гривен (или полмиллиона долларов). Как отметил он в декларации, деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".

Один из них, адвокат Евгений Кубко, в комментарии "Слидству.Инфо" рассказал, что Илья Емец будет платить кредит, возвращая примерно 40 процентов своего заработка. Впрочем, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тысяч гривен, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

В собственности 28-летнего сына министра - Глеба Емца - есть квартира на 113 квадратов и нежилое помещение площадью почти 75 квадратов в одной из новостроек Киева, а также апартаменты на более чем 56 квадратных метров на горнолыжном курорте "Буковель".

Эту недвижимость три года назад ему подарила его бабушка. По подсчетам журналистов, она может стоить минимум 250 тысяч долларов. Откуда у родственницы, которой в то время было 90 лет, деньги на такие ценные подарки, Глеб Емец отказался объяснять.

Уже шесть лет Емец-младший работает в медицинском центре, которым до недавнего времени руководил его отец.

Также с недавнего времени он владеет третью компании "Примула Резорт". Этой фирме принадлежит гостиничный комплекс на почти восемь тысяч квадратов в центре горнолыжного курорта "Буковель". Партнером Глеба Емца в этом бизнесе является бывший член "Партии регионов" и председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Януковиче Василий Чуднов.

В 2013 году, еще будучи руководителем области, Чуднов называл нынешнего министра здравоохранения Илью Емца близким другом и озвучивал общую идею создания кардиоцентра на Ивано-Франковщине.

Емец-младший заверил "Слидство.Инфо", что впервые слышит название такой фирмы. Хотя потом предположил, что же может быть ее совладельцем.

Бывшая жена министра Емца Татьяна Осина, с которой он развелся в прошлом году после более чем сорока лет в браке, - совладелица частной "Клиники новых технологий". Фирма работает на территории Национального института Амосова, и ее врачи осуществляют, в частности, операции на сердце.

В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов - иностранцев - и продает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.

Что было раньше: Илью Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

Емца уже обвинили в продвижении "смотрящего" на руководящую должность в госпредприятие "Медицинские закупки Украины". С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился гендиректор госпредприятия.

В заявлении говорится, что министр пытается продвинуть на должность его заместителя кандидатуру Владимира Гришковца. Последний работал начальником филиала "Центра охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы в Тернопольской области, а также, вероятно, был осужден за многочисленные кражи продуктов из супермаркета.