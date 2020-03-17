Голова МОЗ просить грошей у бізнесу для боротьби з коронавірусом

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українського бізнесу із закликом у максимально стислі терміни надати посильну допомогу для протидії пандемії COVID-19.

Джерело: Ємець, якого цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України

Деталі: Лист про це 16 березня надіслали у Федерацію роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Українську раду бізнесу, Торгово-промислову палату України, Український союз промисловців і підприємців, Спілку українських підприємців, Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгівельну палату в Україні.

Міністр зазначає, що залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом – загальносвітова тенденція, підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Пряма мова Ємця: "Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів".

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