Голова МОЗ просить грошей у бізнесу для боротьби з коронавірусом

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Вівторок, 17 березня 2020, 17:52

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українського бізнесу із закликом у максимально стислі терміни надати посильну допомогу для протидії пандемії COVID-19.

Джерело: Ємець, якого цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України

Деталі: Лист про це 16 березня надіслали у Федерацію роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Українську раду бізнесу, Торгово-промислову палату України, Український союз промисловців і підприємців, Спілку українських підприємців, Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгівельну палату в Україні.

Міністр зазначає, що залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом – загальносвітова тенденція, підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Пряма мова Ємця: "Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів".

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Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Українська правда
Теми: МОЗ карантин коронавірус бізнес Ємець


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