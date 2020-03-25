В Украине уже 136 случаев заражения коронавирусом

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Среда, 25 марта 2020, 20:13

Количество заражений коронавирусом в Украине достигла 136 случаев.

Источник: и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио"

Прямая речь: "На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".

Детали: По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости Covid-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована .

Дополняется...

Темы: коронавирус Covid-2019 Украина


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