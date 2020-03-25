В Украине уже 136 случаев заражения коронавирусом
Среда, 25 марта 2020, 19:13
Количество заражений коронавирусом в Украине достигла 136 случаев после утренних данных о 113.
Источник: и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио"
Прямая речь: "На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".
Детали: По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости Covid-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована.
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Напомним:
- По состоянию на 7 утра 25 марта в ЦОС были данные о 113 случаях заболевания Covid-19 в Украине.
- Уже четверо заболевших скончались.
Евгений Кизилов, УП