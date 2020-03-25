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Аваков: Отслеживать перемещение людей по телефону – это нарушение прав

Среда, 25 марта 2020, 23:24
Аваков: Отслеживать перемещение людей по телефону – это нарушение прав

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг слова своего заместителя Антона Геращенко об отслеживании перемещений граждан с помощью мобильных операторов в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Источник: комментарий Авакова

Прямая речь: "И я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал: "Вот по телефону, по ip будем контролировать нахождение человека. Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение каждого человека".

Детали: Как утверждает глава МВД, на данный момент Национальная полиция использует только такие административные механизмы как штрафы и протоколы.

"Каждый человек, кроме собственного сознания, должна иметь еще и дисциплину", – прокомментировал Аваков случаи нарушения правил карантина.

Что предшествовало: Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса.

"Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина посредством мониторинга мобильных сетей", – сказал Геращенко.

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Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус

Напомним:

  • По последним данным, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МВДАваковмобильная связь
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