Палиця про "кураторство" над областями: Найбільше вразила безпорадність державної влади

Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинською областю на час пандемії Covid-19, заявляє, що найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави.

Джерело: коментар Палиці для статті "Української правди" "Думали, що медицина погана, а її просто немає. Як великий бізнес допомагає боротися із коронавірусом".

Пряма мова: "Мене більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави".

Деталі: За словами Палиці, на зустрічі у президента Володимира Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом".

Палиця додав, що у питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.

Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують по плану.

Палиця відзначив, що він "наповнив фонд на 20 мільйонів гривень" і надалі буде "шукати стільки грошей, скільки буде потрібно".

За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах (село під Луцьком – УП) на 240 ліжок, по два в палаті з санвузлом в кожній.



Крім того, змонтована киснева станція, встановлюється 20 апаратів ШВЛ, обладнані умови для проживання персоналу в карантині, приведена в необхідний стан реанімація.

Що було раніше: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

Зокрема, президент попросив олігархів та крупних бізнесменів взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.

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