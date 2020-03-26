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Палица о "кураторстве" над областями: Больше всего поразила беспомощность центральной власти

Четверг, 26 марта 2020, 08:55
Палица о кураторстве над областями: Больше всего поразила беспомощность центральной власти

Бизнесмен и один из лидеров парламентской группы "За будущее" Игорь Палица, который взял на себя кураторство над Волынскою областью на время пандемии Covid-19, заявляет, что больше всего в ситуации с коронавируса его поразила беспомощность власти на уровне государства.

Источник: комментарий Палицы для статьи "Украинской правды" "Думали, что медицина плохая, а ее просто нет. Как большой бизнес помогает бороться с коронавирусом".

Прямая речь: "Меня больше всего поразила беспомощность власти на уровне государства".

Детали: По словам Палицы, на встрече у президента Владимира Зеленского он не был, поскольку его на нее не приглашали. Политик добавил, что и брать кураторство над областью его не просили, мол, все делает "по собственной инициативе и без каких-либо контактов с Киевом".

Палица добавил, что в вопросе борьбы с коронавирусом он координируется с местными властями.

Главная проблема Волыни, по его словам, – это "отсутствие в стране необходимых вещей и оборудования", а вопросы тестов-масок-защиты врачей решают по плану.

Палица отметил, что он "наполнил фонд на 20 миллионов гривен" и в дальнейшем будет "искать столько денег, сколько потребуется".

По его словам, сейчас в область везут новый компьютерный томограф, четыре аппарата искусственной вентиляции легких, заканчивают переоборудование корпуса в Боголюбах (село под Луцком, – УП) на 240 коек, по два в палате с санузлом в каждой.

Кроме того, смонтирована кислородная станция, устанавливается 20 аппаратов ИВЛ, оборудованы условия для проживания персонала в карантине, приведена в необходимое состояние реанимация.

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Читать больше: Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом

 

Украинская правда
Темы: Волынская областькоронавирусбизнес
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