Венедіктова шукатиме причини "м'якої судової репресії" щодо корупціонерів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур та акцентувала увагу підлеглих на активізації боротьби з корупційними правопорушеннями.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова Венедіктової: "Впіймати хабарника за руку – недостатньо. Корупціонери мають нести реальне покарання, відповідне тяжкості своїх злочинів. Нам потрібно відстоювати адекватні розміри застав - ціна волі не може бути мізерною порівняно з сумою неправомірної вигоди.

Кількість засуджених до ув’язнення за злочини в сфері економіки з ознаками корупції надзвичайно низька, а повернення коштів державі – недостатнє. Ми маємо нарешті виявити і викорінити причини м'якої судової репресії щодо осіб, обвинувачених в економічних, службових злочинах, особливо, де збитки не відшкодовано. Очевидно, прокурори не завжди послідовно відстоюють свою позицію в частині міри покарання".

Деталі: Венедіктова також закликала прокурорів до повної мобілізації правоохоронної системи у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції.

Нагадаємо: Нардепку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову було призначено на посаду тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР наприкінці грудня 2019 року після звільнення з посади глави ДБР Романа Труби.