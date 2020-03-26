Венедіктова шукатиме причини "м'якої судової репресії" щодо корупціонерів

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Четвер, 26 березня 2020, 17:34

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур та акцентувала увагу підлеглих на активізації боротьби з корупційними правопорушеннями.

 Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова Венедіктової: "Впіймати хабарника за руку – недостатньо. Корупціонери мають нести реальне покарання, відповідне тяжкості своїх злочинів. Нам потрібно відстоювати адекватні розміри застав - ціна волі не може бути мізерною порівняно з сумою неправомірної вигоди.

Кількість засуджених до ув’язнення за злочини в сфері економіки з ознаками корупції надзвичайно низька, а повернення коштів державі – недостатнє. Ми маємо нарешті виявити і викорінити причини м'якої судової репресії щодо осіб, обвинувачених в економічних, службових злочинах, особливо, де збитки не відшкодовано. Очевидно, прокурори не завжди послідовно відстоюють свою позицію в частині міри покарання".

Деталі: Венедіктова також закликала прокурорів до повної мобілізації правоохоронної системи у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції.

 

Нагадаємо: Нардепку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову було призначено на посаду тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР наприкінці грудня 2019 року після звільнення з посади глави ДБР Романа Труби.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора корупція Венедіктова


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