Венедиктова будет искать причины "мягкой судебной репрессии" в отношении коррупционеров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела селекторное совещание с руководителями региональных прокуратур и акцентировала внимание подчиненных на активизации борьбы с коррупционными правонарушениями.

Источник: Офис генпрокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Поймать взяточника за руку - недостаточно. Коррупционеры должны нести реальное наказание, соответствующее тяжести своих преступлений. Нам нужно отстаивать адекватные размеры залогов - цена свободы не может быть мизерной по сравнению с суммой неправомерной выгоды.

Количество осужденных к заключению за преступления в сфере экономики с признаками коррупции чрезвычайно низкая, а возврат средств государству - недостаточный. Мы наконец выявить и искоренить причины мягкой судебной репрессии в отношении лиц, обвиняемых в экономических, служебных преступлениях, особенно, где убытки не возмещены. Очевидно, прокуроры не всегда последовательно отстаивают свою позицию в части меры наказания".

Детали: Венедиктова также в очередной раз призвала прокуроров к полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним: Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова была назначена на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР в конце декабря 2019 года после увольнения с должности главы ГБР Романа Трубы.