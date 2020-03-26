Коронавірус: 145 військових в Україні перебувають на обсервації

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Четвер, 26 березня 2020, 18:19

Наразі 145 військослужбовців в Україні перебувають на 14-денній обсервації після поїздок за кордон або ж ймовірного контакту із хворими на COVID-19 чи контактними з ними особами.

Джерело: коментар "УП" начальника служби зв’язків з громадськістю командування медичних сил ЗСУ Олексія Мазепи, командування медсил ЗСУ

Пряма мова: "145 військовослужбовців перебувають на обсервації. Це люди, які повернулися з закордонних відпусток, відряджень і могли мати ймовірний контакт із тими, хто хворий на цю гостру респіраторну хворобу, або тими, хто мав контакт із хворими".

Деталі: За його словами, серед цих 145 осіб також знаходиться екіпаж військового літака Іл-76, який в ніч на 23 березня повернувся в Україну з Китаю, і доправив у країну медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Представник відомства додав, що для багатьох військовослужбовців термін ізоляції скоро закінчиться і вони повернуться до своїх службових обов’язків.

Йдеться про 48 осіб для яких обсервація скінчиться через 5 діб.

Більшість військових знаходяться на самоізоляції вдома, деякі у військових закладах.

Усі вони перебувають на контакті із медиками, а в разі погіршення самопочуття мають відповідну інструкцію дій.

У командуванні Медсил повідомили, що станом на 26 березня, серед діючих військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано жодного випадку захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, станом на 26 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 118 245 осіб, померли 22 169 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 491 623 випадки інфікування. 
  • В Україні виявили 162 випадки захворювання COVID-19, 5 людей померли, 1 – вилікувалась.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Covid-2019 коронавірус карантин Збройні сили


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