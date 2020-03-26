Коронавирус: 145 военных в Украине находятся на обсервации

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Четверг, 26 марта 2020, 18:19

Сейчас 145 военнослужащих в Украине находятся на 14-дневной обсервации после поездок за границу или вероятного контакта с больными COVID-19 или контактными с ними лицами.

Источник: комментарий "УП" начальника службы связей с общественностью командования медицинских сил ВСУ Алексея Мазепы, командование медсил ВСУ

Прямая речь: "145 военнослужащих находятся на обсервации. Это люди, которые вернулись из заграничных отпусков, командировок и могли иметь вероятный контакт с теми, кто болен на эту острую респираторную болезнь, или теми, кто имел контакт с больными".

Детали: По его словам, среди этих 145 человек также находится экипаж военного самолета Ил-76, который в ночь на 23 марта вернулся в Украину из Китая, и доставил в страну медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Представитель ведомства добавил, что для многих военнослужащих срок изоляции скоро закончится и они вернутся к своим служебным обязанностям.

Речь идет о 48 лицах для которых обсервациям кончится через 5 суток.

В командовании Медсил сообщили, что по состоянию на 26 марта, среди действующих военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Covid-2019 коронавирус карантин Вооруженные силы


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