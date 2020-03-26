Президент: Не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю скасувати всі нормативні акти, які вимагають "особливого підходу" до лікування перших осіб держави.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Прем’єр-міністру України поставлена задача вирішити питання так званих ВІП-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК".

В жодного політика чи бізнесмена, у державних та комунальних лікарнях, не буде кращих умов ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі".

Деталі: За словами Зеленського, рівні умови стосуються всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави: президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради.

Президент наполегливо рекомендував керівникам медичних закладів не перетворюватись на готельєрів, не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось "шишок". Інакше будуть санкції.