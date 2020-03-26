Президент: Не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"

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Четвер, 26 березня 2020, 18:49

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю скасувати всі нормативні акти, які вимагають "особливого підходу" до лікування перших осіб держави.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Прем’єр-міністру України поставлена задача вирішити питання так званих ВІП-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК".

В жодного політика чи бізнесмена, у державних та комунальних лікарнях, не буде кращих умов ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі".

Деталі: За словами Зеленського, рівні умови стосуються всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави: президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради.

Президент наполегливо рекомендував керівникам медичних закладів не перетворюватись на готельєрів, не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось "шишок". Інакше будуть санкції.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Зеленський


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