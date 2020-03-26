Президент: Не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"
Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю скасувати всі нормативні акти, які вимагають "особливого підходу" до лікування перших осіб держави.
Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ
Пряма мова: "Прем’єр-міністру України поставлена задача вирішити питання так званих ВІП-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК".
В жодного політика чи бізнесмена, у державних та комунальних лікарнях, не буде кращих умов ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі".
Деталі: За словами Зеленського, рівні умови стосуються всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави: президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради.
Президент наполегливо рекомендував керівникам медичних закладів не перетворюватись на готельєрів, не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось "шишок". Інакше будуть санкції.
Передісторія:
- 25 березня з’явилася інформація, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів". Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.
- Серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.
- Очільник Києва Володимир Кличко пояснив, що VIP-палати у лікарнях передбачені для перших осіб держави, а не для депутатів і чиновників.
- 26 березня Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський обіцяв йому скасувати накази щодо особливих умов лікування перших осіб держави.