Президент: Не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"

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Четверг, 26 марта 2020, 18:49

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты, которые требуют "особого подхода" к лечению первых лиц государства.

Источник: видеообращение главы государства по ТВ

Прямая речь: "Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для" членов ЦК ".

Ни у одного политика или бизнесмена, в государственных и коммунальных больницах, не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете каково это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле".

Детали: По словам Зеленского, равные условия касаются всех. Исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады.

Президент настойчиво рекомендовал руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то "шишек". Иначе будут санкции.

Темы: коронавирус Зеленский


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